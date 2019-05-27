Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

За крупную взятку судят капитана морского порта Ростова

За крупную взятку судят капитана морского порта Ростова
В донской столице судят капитана морского порта Ростова. Андрей Иовлев обвиняется в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.

По информации портала, более полугода в суде Кировского района идет разбирательство. Следующее судебное заседание назначили на 5 июня.

Известно, что Иовлева арестовали 6 мая 2018 года. Капитан получил от директора одной из судоходных компаний взятку в размере 1 миллиона рублей. За эти деньги капитан якобы пообещал закрыть глаза на нарушения деятельности компании и не создавать помех в дальнейшей работе.

При передаче денег Иовлев был задержан. В отношении капитана возбудили уголовное дело и отправили его в СИЗО. В скором времени дело подойдет к своему логическому завершению. Так, за совершенное преступление ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.