За крупную взятку судят капитана морского порта Ростова



В донской столице судят капитана морского порта Ростова. Андрей Иовлев обвиняется в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.



По информации портала, более полугода в суде Кировского района идет разбирательство. Следующее судебное заседание назначили на 5 июня.



Известно, что Иовлева арестовали 6 мая 2018 года. Капитан получил от директора одной из судоходных компаний взятку в размере 1 миллиона рублей. За эти деньги капитан якобы пообещал закрыть глаза на нарушения деятельности компании и не создавать помех в дальнейшей работе.



При передаче денег Иовлев был задержан. В отношении капитана возбудили уголовное дело и отправили его в СИЗО. В скором времени дело подойдет к своему логическому завершению. Так, за совершенное преступление ему грозит до 12 лет лишения свободы.