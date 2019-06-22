Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Экс-начальника межмуниципального отдела МВД России «Каменский» обвинили во взяточничестве

Экс-начальника межмуниципального отдела МВД России «Каменский» обвинили во взяточничестве
Виталий Кондрачук (слева)

Бывшего начальника межмуниципального отдела МВД России «Каменский» Виталия Кондрачука судят за взятку. Экс-правоохранитель обвиняется по статье «Получение взятки должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации за незаконные действия», передаёт DonDay.ru.

Уголовное дело рассматривается в Каменском районном суде Ростовской области. За совершенное преступление Кондрачуку грозит до восьми лет лишения свободы. 

На должности начальника полиции в Каменске-Шахтинском ни один правоохранитель надолго не задерживается. В 2014 году за получение взятки в Багаевском районе Ростовской области задержали Игоря Харламова – бывшего начальника полиции ОМВД Каменска-Шахтинского.

Кондрачук успел проработать на своей должности менее двух лет, с 2017 года.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.