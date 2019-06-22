Экс-начальника межмуниципального отдела МВД России «Каменский» обвинили во взяточничестве



Виталий Кондрачук (слева)



Бывшего начальника межмуниципального отдела МВД России «Каменский» Виталия Кондрачука судят за взятку. Экс-правоохранитель обвиняется по статье «Получение взятки должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации за незаконные действия», передаёт DonDay.ru.



Уголовное дело рассматривается в Каменском районном суде Ростовской области. За совершенное преступление Кондрачуку грозит до восьми лет лишения свободы.



На должности начальника полиции в Каменске-Шахтинском ни один правоохранитель надолго не задерживается. В 2014 году за получение взятки в Багаевском районе Ростовской области задержали Игоря Харламова – бывшего начальника полиции ОМВД Каменска-Шахтинского.



Кондрачук успел проработать на своей должности менее двух лет, с 2017 года.