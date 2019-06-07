В Ростове спасатели потушили пожар в здании на Нансена



В донской столице более четырех десятков спасателей были задействованы для ликвидации пожара на улице Нансена. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание случилось примерно в 21:00 в доме № 87.



На борьбу с огнем выехали 11 единиц техники и 44 сотрудника спасательного ведомства. Спустя несколько минут работы им удалось установить очаг пламени. Загорелась кровля кирпичного здания на площади 20 квадратных метров.



Спасатели перекрыли движение на Нансена, чтобы автомобили не мешали бороться со стихией. Около 21:45 огонь удалось потушить, и проезд открыли.

На данный момент устанавливают все детали случившегося.