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В Ростове крупный пожар в промышленном ангаре тушат 50 человек

В Ростове крупный пожар в промышленном ангаре тушат 50 человек
В Ростове-на-Дону для ликвидации пожара в двухэтажном ангаре задействованы 50 человек спасателей. Как сообщили в региональном ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание произошло в здании в Нефтяном переулке, 2А.

По предварительной информации, сообщение о возникновении возгорания поступило около 18:00. На место прибыли 15 единиц техники и полсотни человек личного состава. Локализовать пламя удалось спустя почти час – в 18:50.

Огонь охватил 600 квадратных метров здания. Горела крыша складского помещения. Как удалось выяснить, на складе могли храниться бытовая и промышленная химия.

В Ростове крупный пожар в промышленном ангаре тушат 50 человек

Пожару присвоили второй ранг сложности. На данный момент основной огонь удалось потушить, однако кровля остается раскаленной. Пожарные на раздвижных лестницах поднялись наверх и поливают раскаленную крышу водой.

В Ростове крупный пожар в промышленном ангаре тушат 50 человек

В результате пожара никто не пострадал, однако спасатели до сих пор находятся на месте и продолжают работать.

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