В Ростове спасатели потушили крупный пожар в частном дом



В Ростове спасатели ликвидируют возгорание в двухэтажном жилом доме на улице Собино. Возгорание произошло около 8 утра 4 июня в доме № 91.



По словам очевидцев происшествия, на месте работают несколько пожарных расчётов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области, к тушению привлекались 6 единиц техники и 23 человека личного состава.



Спустя полчаса огонь удалось локализовать на площади 80 квадратных метров. Ещё через пять минут он был ликвидирован.



Предположительно, в помещении находилась пенсионерка, которая не смогла самостоятельно покинуть здание. В ведомстве добавили, что в результате ЧП ни один человек не пострадал.



Из-за спецмашин, ставших на путях, заблокировано движение трамваев.