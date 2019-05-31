Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове спасатели потушили крупный пожар в частном дом

В Ростове спасатели потушили крупный пожар в частном дом
В Ростове спасатели ликвидируют возгорание в двухэтажном жилом доме на улице Собино. Возгорание произошло около 8 утра 4 июня в доме № 91.

По словам очевидцев происшествия, на месте работают несколько пожарных расчётов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области, к тушению привлекались 6 единиц техники и 23 человека личного состава.

Спустя полчаса огонь удалось локализовать на площади 80 квадратных метров. Ещё через пять минут он был ликвидирован.

Предположительно, в помещении находилась пенсионерка, которая не смогла самостоятельно покинуть здание. В ведомстве добавили, что в результате ЧП ни один человек не пострадал.

Из-за спецмашин, ставших на путях, заблокировано движение трамваев.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.