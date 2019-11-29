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В Ростове разыскивают свидетелей ДТП, в котором пострадала девочка-подросток

В Ростове разыскивают свидетелей ДТП, в котором пострадала девочка-подросток
Родственники девочки, пострадавшей при ДТП в Ростове, разыскивают свидетелей происшествия. Инцидент случился около 8 часов 3 декабря на проспекте 50-летия Ростсельмаша.

13-летняя Вика Л. стала переходить дорогу по «зебре» напротив Чкаловской проходной «Ростсельмаша». В этот момент её сбила неизвестная машина. Водитель даже не остановился и скрылся с места ДТП. Вика только успела запомнить, что за рулём автомобиля сидела женщина.

На остановке недалеко от пешеходного перехода было много людей, которые бросились на помощь пострадавшей. К счастью, она не получила тяжёлых травм. С Викой была подруга, которая помогла ей добраться до дома. Как рассказал брат пострадавшей, она жалуется на боли в ноге. Родные подозревают перелом. Вскоре они планируют обратиться в больницу.

Всех, кто был свидетелем ДТП или знает виновника, просят позвонить по номеру: 8-988-999-88-42.

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