В Азове разыскивают свидетелей ДТП, в котором автомобилист сбил девушку и скрылся



В Азове Ростовской области разыскивают свидетелей ДТП, в котором пострадала девушка. Автомобилист, виновник аварии, скрылся с места ДТП. Родственники потерпевшей надеются найти водителя.



Происшествие случилось около 18 часов 21 ноября на пересечении улицы Московской и бульвара Петровского. По дороге ехали два автомобиля: один буксировал другой. В этот момент по «зебре» шла 29-летняя девушка. Машина сбила её, затем водитель покинул место ДТП. Пострадавшая получила травму руки и обратилась за помощью в больницу.



Как рассказала Rostov.ru мать потерпевшей, Елена, у неё диагностировали вывих локтевого сустава и перелом со смещением. На днях её ждёт операция. Она лежит в городской больнице, отделение травматологии.



Родственники девушки обратились за помощью в полицию. Правоохранители просмотрели запись с камеры видеонаблюдения. Им удалось выяснить марки машин: серебристый «ВАЗ-2110» и «Ауди 80» тёмного цвета. Увы, номера авто не видно.



По словам Елены, полицейские не стали искать другие записи, чтобы вычислить номера. При этом в округе много магазинов, каждый из которых оснащён камерами. Без запроса правоохранителей их владельцы не имеют права давать просматривать видео. Семья пострадавшей просит всех, кто был свидетелем ДТП, позвонить пот телефону: 8-904-506-19-48.