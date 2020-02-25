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В Ростове разыскивают свидетелей ДТП, в котором пострадал пенсионер

В Ростове разыскивают свидетелей ДТП, в котором пострадал пенсионер
Родственники пенсионера, пострадавшего при в ДТП в Ростове, разыскивают свидетелей происшествия. Потерпевший находится в больнице, его состояние оценивается как тяжёлое.

Случай произошёл около 6 часов 25 февраля в переулке Днепровском. По предварительной информации, 72-летний мужчина переходил дорогу по «зебре» в районе поликлиники № 4. В этот момент его сбил 58-летний водитель «Киа Рио».

Пешеход получил тяжёлые травмы. Как рассказали Rostov.ru его родственники, у пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму и повреждения тазобедренной части. В тяжёлом состоянии он находится в больнице. Члены семьи сообщили, что с ними до сих пор никто не связался: ни полиция, ни водитель «Киа».

Всех, кто был свидетелем ДТП, просят позвонить родным пенсионера по номеру: 8-903-431-00-55 (Сергей).

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