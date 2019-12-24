В Ростове разыскивают свидетелей ДТП, в котором пострадала 22-летняя девушка



Родственники девушки, пострадавшей при ДТП в Ростове, разыскивают свидетелей происшествия. Сейчас 22-летняя Светлана находится в больнице.



Случай произошёл около 21 часа 23 декабря. Девушка переходила дорогу по «зебре» на улице Текучёва, в районе ДГТУ. В это время по дороге ехал неизвестный за рулём «БМВ». Автомобилист сбил девушку. Вместе с ней дорогу пересекал молодой человек, который тоже попал под колёса авто. Водитель с места происшествия скрылся.



Как рассказала мать потерпевшей, Светлана получила черепно-мозговую травму и серьёзно повредила ногу. Пока она лежала без сознания, кто-то из прохожих забрал из её сумки телефон. Очевидцы вызвали на место «скорую». В больнице девушку прооперировали.



Свидетелей ДТП просят откликнуться и позвонить по номеру: 8-928-115-25-52.