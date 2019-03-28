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Под Ростовом ликвидировали крупное возгорание на складе

Под Ростовом ликвидировали крупное возгорание на складе
Под Ростовом в Аксайском районе спасатели ликвидировали крупное возгорание на складе. Пожар начался 2 апреля около 17 часов на Новочеркасском шоссе.

По предварительным данным, очевидцы заметили пламя и обратились к пожарным. На место прибыли 48 спасателей и 13 единиц техники. Возгоранию присвоили ранг пожара № 2.

– Около 18:30 пожар был полностью потушен. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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