Под Ростовом ликвидировали крупное возгорание на складе
Под Ростовом в Аксайском районе спасатели ликвидировали крупное возгорание на складе. Пожар начался 2 апреля около 17 часов на Новочеркасском шоссе.
По предварительным данным, очевидцы заметили пламя и обратились к пожарным. На место прибыли 48 спасателей и 13 единиц техники. Возгоранию присвоили ранг пожара № 2.
– Около 18:30 пожар был полностью потушен. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.