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В Ростове после пожара в ларьке обнаружили труп

В Ростове после пожара в ларьке обнаружили труп
Тело погибшего обнаружили после пожара в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось в ларьке с шаурмой на улице 339-й Стрелковой Дивизии. Постройка загорелась 8 мая примерно в 14:30.

Пламя охватило площадь в 30 квадратных метров. Потушить его удалось только спустя более часа. На месте ЧП спасатели обнаружили тело погибшего. Его личность в данный момент устанавливается. Причина возгорания пока не известна.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, на месте работали восемь человек личного состава и две единицы техники.

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