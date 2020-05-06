В Ростове после пожара в ларьке обнаружили труп

Тело погибшего обнаружили после пожара в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось в ларьке с шаурмой на улице 339-й Стрелковой Дивизии. Постройка загорелась 8 мая примерно в 14:30.Пламя охватило площадь в 30 квадратных метров. Потушить его удалось только спустя более часа. На месте ЧП спасатели обнаружили тело погибшего. Его личность в данный момент устанавливается. Причина возгорания пока не известна.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, на месте работали восемь человек личного состава и две единицы техники.