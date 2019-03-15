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Тело погибшего обнаружили после пожара в Ростове

Тело погибшего обнаружили после пожара в Ростове
В результате пожара в Ростове погиб человек. Огонь вспыхнул около 3:30 на улице Менжинского 16 марта. Возгорание произошло в торговом ларьке на площади 15 квадратных метров.

- Для ликвидации пожара привлекались девять спасателей и две единицы техники, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Несмотря на то, что пламя удалось быстро потушить, без жертв не обошлось. Сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего в сгоревшем помещении. Его личность пока остаётся неизвестной.

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