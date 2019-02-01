После пожара в Ростовской области обнаружили труп человека



В частном доме Ростовской области человек погиб во время пожара. Одноэтажное здание загорелось в Новошахтинске 2 февраля около 22:30.



Огонь вспыхнул на улице Власть Советов. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. От МЧС для тушения привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники.



- Ликвидировать возгорание удалось около 23 часов, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



Справившись с пламенем, пожарные обнаружили в доме тело погибшего. Его личность, как и причина смерти, ещё не известны.