Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

После пожара в Ростовской области обнаружили труп человека

После пожара в Ростовской области обнаружили труп человека
В частном доме Ростовской области человек погиб во время пожара. Одноэтажное здание загорелось в Новошахтинске 2 февраля около 22:30.

Огонь вспыхнул на улице Власть Советов. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. От МЧС для тушения привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники.

- Ликвидировать возгорание удалось около 23 часов, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Справившись с пламенем, пожарные обнаружили в доме тело погибшего. Его личность, как и причина смерти, ещё не известны.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.