В Ростове под колесами иномарки оказались женщина и 8-летний ребенок

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону произошло ДТП, в результате которого пострадали женщина и девочка. Авария случилась 27 января на улице Ченцова.По предварительным данным, 64-летний владелец «Митсубиси Паджеро Спорт» выполнял маневр левого поворота. В этот момент по пешеходному переходу, расположенному рядом с домом № 87/45, шли 45-летняя женщина и 8-летняя девочка. Водитель не успел среагировать и на высокой скорости сбил пешеходов.Согласно информации Госавтоинспекции Ростовской области, пострадавших доставили в медицинское учреждение для получения необходимой помощи.