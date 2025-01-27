Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове под колесами иномарки оказались женщина и 8-летний ребенок

В Ростове под колесами иномарки оказались женщина и 8-летний ребенок

В Ростове-на-Дону произошло ДТП, в результате которого пострадали женщина и девочка. Авария случилась 27 января на улице Ченцова.

По предварительным данным, 64-летний владелец «Митсубиси Паджеро Спорт» выполнял маневр левого поворота. В этот момент по пешеходному переходу, расположенному рядом с домом № 87/45, шли 45-летняя женщина и 8-летняя девочка. Водитель не успел среагировать и на высокой скорости сбил пешеходов.

Согласно информации Госавтоинспекции Ростовской области, пострадавших доставили в медицинское учреждение для получения необходимой помощи.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.