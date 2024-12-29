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В Ростове-на-Дону на Ларина под колеса иномарки попала 49-летняя женщина

В Ростове-на-Дону на Ларина под колеса иномарки попала 49-летняя женщина
В Ростове-на-Дону водитель на иномарке сбил 49-летнюю местную жительницу. Авария произошла утром 29 декабря.

Около 07:30 женщина переходила дорогу по пешеходному переходу в районе дома № 41/19. В это время по дороге ехал 63-летний водитель автомобиля марки «СанЙонг Актион». Автолюбитель не успел вовремя затормозить и сбил пешехода.

По данным Госавтоинспекции Ростовской области, в результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу.
Фото: Госавтоинспекция РО
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