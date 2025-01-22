В Ростовской области под колесами иномарки оказался 53-летний мужчина

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области легковушка на высокой скорости сбила 53-летнего мужчину. Об этом проинформировали в областной Госавтоинспекции.ДТП произошло 18 января около 18:15 в Зернограде на улице Садовой. По предварительным данным, 48-летний водитель «Мерседеса Бенц» двигался по дороге, когда на проезжую часть вышел пешеход. Мужчина переходил дорогу слева направо в пределах видимости пешеходного перехода. Водитель не успел заметить его и среагировать, что привело к тому, что пешеход оказался под колесами машины.Как сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области, в результате происшествия пострадал 53-летний пешеход. С различными травмами он был срочно доставлен в медицинское учреждение для получения необходимой помощи.