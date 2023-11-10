В Батайске 11-летняя девочка пострадала под колесами легковушки

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Батайске Ростовской области 11-летняя девочка пострадала под колесами авто. Авария случилась 9 ноября на улице Смоленской около 14:30.По предварительным данным, 51-летняя женщина за рулем «ЗАЗ Шанс» двигалась в районе дома № 83. В какой-то момент на проезжую часть вышла 11-летняя девочка. Она хотела проскочить по нерегулируемому пешеходному переходу и угодила под колеса авто. Водитель седана на полном ходу протаранила подростка.В УГИБДД по Ростовской области добавили, что в результате аварии девочка пострадала. С травмами ее доставили в больницу.