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В Батайске 11-летняя девочка пострадала под колесами легковушки

В Батайске 11-летняя девочка пострадала под колесами легковушки
В Батайске Ростовской области 11-летняя девочка пострадала под колесами авто. Авария случилась 9 ноября на улице Смоленской около 14:30.

По предварительным данным, 51-летняя женщина за рулем «ЗАЗ Шанс» двигалась в районе дома № 83. В какой-то момент на проезжую часть вышла 11-летняя девочка. Она хотела проскочить по нерегулируемому пешеходному переходу и угодила под колеса авто. Водитель седана на полном ходу протаранила подростка.

В УГИБДД по Ростовской области добавили, что в результате аварии девочка пострадала. С травмами ее доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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