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В Ростовской области легковушка сбила 10-летнего велосипедиста

В Ростовской области легковушка сбила 10-летнего велосипедиста

В Ростовской области легковушка сбила 10-летнего велосипедиста. Согласно предварительной информации, происшествие случилось в городе Волгодонске 21 апреля.

По предварительным данным, 44-летний водитель, управлявший автомобилем "Киа Рио", двигался по перекрестку проспекта Ленина и улицы 50 лет СССР. В тот же момент, десятилетний ребенок пересекал проезжую часть на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу, не оборудованному светофорным устройством.

Водитель транспортного средства не заметил велосипедиста. В результате чего 10-летний мальчик попал под колеса легковушки.

Как сообщили представители Государственной автоинспекции Ростовской области, в результате данного дорожно-транспортного происшествия десятилетний велосипедист получил телесные повреждения. Пострадавшего оперативно госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой медицинской помощи.
Фото: ГИБДД РО
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