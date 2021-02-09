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В Ростове-на-Дону иномарка провалилась в открытую ливнёвку

В Ростове-на-Дону иномарка провалилась в открытую ливнёвку
В Ростове-на-Дону легковушка провалилась на проезжей части в открытую ливнёвку. Инцидент произошёл около семи часов вечера 10 февраля.

Андрей Купавский, водитель «Хендай Акцента», рассказал, что он ехал по Будённовскому проспекту в сторону Большой Садовой после рабочего дня. На повороте на Текучёва мужчина прижался к бордюру и угодил в глубокую яму. Как оказалось, это были ливнёвки, которые пустовали на проезжей части без решёток. Транспорт ростовчанина, к счастью не пострадал.

- Вытащили машину с помощью троса, звонили в ГИБДД, - отметил Андрей.

Также водитель иномарки добавил, это первый случай на неделе. Буквально за несколько дней в той же самой ливнёвке застряла газель.

После инцидента мужчина обратился в администрацию Октябрьского района. Ответ чиновников был стандартный - заявку приняли и рассматривают.

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