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В Ростове в отношении следователя, державшего жену в заложниках, возбудили дело

В Ростове в отношении следователя, державшего жену в заложниках, возбудили дело
Уголовное дело возбудили в отношении следователя, державшего жену в заложниках в Ростове-на-Дону. Сергея Ткачёва подозревают в незаконном лишении свободы.

Происшествие случилось 20 ноября на улице Красноармейской. В полицию поступило сообщение о том, что мужчина взял в заложники беременную жену и дочь. Он запер квартиру и не выпускал членов семьи наружу. Правоохранители пытались вести с ним переговоры, но безуспешно. Тогда они взяли квартиру штурмом, освободив женщину и ребёнка. Злоумышленника задержали на месте.

Как стало известно позже, подозреваемый - сотрудник следственного управления Сергей Ткачёв. Его мать ранее занимала должность министра ЖКХ Калмыкии. В отношении Ткачёва возбудили дело по статье «Незаконное лишение свободы».

- В ходе расследования уголовного дела в отношении него будет назначена и проведена судебно-психиатрическая экспертиза, - отметила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области полковник юстиции Галина Гагалаева.

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