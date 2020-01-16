В Ростове продлили меру пресечения подполковнику юстиции, взявшего в заложники свою жену



В Ростове Ленинский районный суд продлил срок заключения под стражу подполковнику юстиции, взявшего в заложники собственную жену. 15 января прошло заседание по делу Сергея Ткачева, сообщили в пресс-службе ведомства.



Мера пресечения была продлена сроком на два месяца. Как минимум до 13 марта бывший правоохранитель пробудет в СИЗО.



Напомним, утром 20 ноября свою беременную жену Сергей Ткачев взял в заложники. Вооруженный сотрудник СУ СКР по Ростовской области

начал угрожать ей. Женщина испугалась и вызвала полицейских. На переговоры экс-правоохранитель идти не собирался, потому бойцы спецназа взяли квартиру штурмом. Следователя доставили в участок, а его жену в больницу. В отношении Ткачева возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы, после чего отправили на заключение в СИЗО, где он находится до сих пор.



В органах Сергей Ткачев работает долгое время. Будучи старшим следователем-криминалистом еще в 2013 году он получил из рук руководства следственного управления по Ростовской области медаль за отличие.