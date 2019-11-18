В Ростове задержали следователя, державшего жену в заложниках



В Ростове задержали сотрудника следственного управления Ростовской области, державшего жену в заложниках. В отношении следователя начата служебная проверка. Об этом рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области полковник юстиции Галина Гагалаева.



По информации донского СКР, 20 ноября в одной из квартир на улице Красноармейской произошёл бытовой конфликт.

- В ходе выяснения обстоятельств произошедшего установлено, что одним из его участников является сотрудник следственного управления, - прокомментировала представитель ведомства. - В настоящее время выясняются обстоятельства конфликта и его мотивы.



По предварительным данным, вооружённый мужчина забаррикадировался в квартире, удерживая беременную жену и ребёнка. Правоохранителям удалось забраться в квартиру через окно и обезвредить ростовчанина. В результате происшествия никто не пострадал.



По информации DonDay.ru, удерживал семью в заложниках сотрудник Следственного комитета подполковник юстиции Сергей Ткачев. Предположительно, он находился под воздействием наркотических веществ.