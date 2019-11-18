Мать следователя, взявшего жену в заложники, работала министром ЖКХ Калмыкии



Появилась новая информация о громком происшествии в Ростове-на-Дону. Утром 20 ноября Сеть облетело сообщение о том, что сотрудники спецслужб оцепили СИЗО № 1 на Красноармейской. Вскоре выяснилось, что силовики приехали не в следственный изолятор, а в жилой дом по соседству.



В одной из квартир местный житель взял в заложники дочь и беременную жену. Мужчина запер входную дверь и, угрожая девушке оружием, не выпускал её наружу. По данным издания DonDay.ru, злоумышленником оказался сотрудник Следственного комитета подполковник юстиции Сергей Ткачёв. Он не согласился на переговоры, поэтому силовики взяли квартиру штурмом, проникнув внутрь через окно. Они освободили беременную девушку и задержали её супруга.



Ткачёва доставили в полицейский участок, где он сейчас даёт показания. Вскоре выяснилось, что он является сыном экс-министра жилищно-коммунального хозяйства Калмыкии Нелли Ткачёвой. В апреле 2019 года она ушла с поста по собственному желанию.



По предварительной информации, причиной неадекватного поведения следователя стали наркотики.