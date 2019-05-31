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В Ростове при ДТП в районе зоопарка пострадал водитель скутера

В Ростове при ДТП в районе зоопарка пострадал водитель скутера
В Ростове-на-Дону в районе зоопарка произошло ДТП с участием мужчины за рулем скутера. В результате аварии водитель двухколесного транспорта упал на асфальт, не смог подняться и был доставлен в больницу.

Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, инцидент случился на улице Зоологической примерно в 19:00. В районе дома № 2А, на перекрестке мужчина за рулем черного автомобиля потерял бдительность и сбил водителя за рулем японского скутера.

От удара любитель двухколесного транспорта потерял равновесия и упал на асфальт. Подняться мужчина уже не смог. Очевидцы в социальных сетях предположили, что у пострадавшего перелом. К счастью, на нем был шлем, который помог избежать ему более серьезных последствий.

В Ростове при ДТП в районе зоопарка пострадал водитель скутера

Вскоре на место прибыли сотрудники скорой помощи и ГИБДД. Водителя скутера доставили в больницу. При этом из-за ДТП на улице Зоологической образовалась огромная пробка. Ситуация ухудшилась тем, что авария произошла в самый час-пик, когда ростовчане возвращаются домой из центра города.

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