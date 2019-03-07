На Дону в столкновении ВАЗа и скутера пострадал водитель двухколесного транспорта
В Ростовской области в столкновении ВАЗа и скутера пострадал водитель двухколесного транспорта. Авария случилась днем 10 марта в станице Тацинской на улице Халтурина.
По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 79-летний водитель скутера не выдержал безопасный боковой интервал движения и врезался в «ВАЗ-2112», которым управлял 60-летний мужчина.
- В результате ДТП травмы получил скутерист, - отметили в ведомстве. – Его доставили в медучреждение.