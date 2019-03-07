Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону в столкновении ВАЗа и скутера пострадал водитель двухколесного транспорта

На Дону в столкновении ВАЗа и скутера пострадал водитель двухколесного транспорта
В Ростовской области в столкновении ВАЗа и скутера пострадал водитель двухколесного транспорта. Авария случилась днем 10 марта в станице Тацинской на улице Халтурина.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 79-летний водитель скутера не выдержал безопасный боковой интервал движения и врезался в «ВАЗ-2112», которым управлял 60-летний мужчина.

- В результате ДТП травмы получил скутерист, - отметили в ведомстве. – Его доставили в медучреждение.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.