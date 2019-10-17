В Шахтах водитель иномарки сбил женщину и ее внучку: пенсионерка скончалась



В Шахтах Ростовской области водитель иномарки «Хендай Крета» сбил 57-летнюю женщину и ее внучку. Происшествие случилось на улице Шевченко 19 октября около 13 часов, сообщает DonDay Шахты.



По данным портала, женщина и девочка переходили дорогу не по пешеходному переходу, перед машиной. Девушка за рулем автомобиля «Хендай Крето» не успела среагировать и вовремя остановиться. В результате иномарка наехала на людей.



57-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. Ее несовершеннолетнюю внучку доставили в больницу.