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В Ростове нашли труп в легковушке на Буденновском

В Ростове нашли труп в легковушке на Буденновском
В Ростове на Буденновском нашли труп в легковушке

В Ростове обнаружили труп в машине. Как сообщил DonDay.ru, тело нашли в «Оке» утром 15 апреля. Машина с мертвецом внутри стояла на пересечении улицы Фрунзе с проспектом Буденновским.

По словам очевидцев, машина скорой помощи стоит там несколько часов. Из салона легковушки торчат ноги неизвестного.

В пресс-службе УГИБДД по Ростовской области отметили, что ДТП по этому адресу за последние сутки не зарегистрировано. Вероятно, водитель скончался за рулем или кто-то оставил тело после убийства.
Фото: Rostov.ru.
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