В Ростове нашли труп в легковушке на Буденновском

Фото: Rostov.ru.

В Ростове на Буденновском нашли труп в легковушкеВ Ростове обнаружили труп в машине. Как сообщил DonDay.ru, тело нашли в «Оке» утром 15 апреля. Машина с мертвецом внутри стояла на пересечении улицы Фрунзе с проспектом Буденновским.По словам очевидцев, машина скорой помощи стоит там несколько часов. Из салона легковушки торчат ноги неизвестного.В пресс-службе УГИБДД по Ростовской области отметили, что ДТП по этому адресу за последние сутки не зарегистрировано. Вероятно, водитель скончался за рулем или кто-то оставил тело после убийства.