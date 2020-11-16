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Труп неизвестного мужчины нашли в Ростове-на-Дону

Труп неизвестного мужчины нашли в Ростове-на-Дону
В Ростове нашли труп неизвестного мужчины. Тело обнаружили рано утром 17 ноября неподалеку от остановки на улице Евдокимова, 35.

Как сообщили очевидцы, пожилой мужчина был бездомным. В этот день он ночевал на улице, прикрывшись лишь старой подстилкой. К сожалению, в городе резко уменьшилась температура воздуха и начался сильный снегопад. Мужчина не смог пережить начавшихся холодов.

- Следователи устанавливают причину смерти мужчины и его личность, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

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