В Ростове на Буденновском обнаружили труп мужчины

Фото: Rostov.ru

В Ростове на проспекте Буденновском обнаружили труп мужчины. Об этом сообщили местные жители в соцсетях 21 ноября.Ростовчане прогуливались в центре города и заметили мужчину. Он лежал прямо на пешеходном переходе посреди оживленной дороги. Присмотревшись, пешеходы поняли, что незнакомец не дышит и вызвали «скорую».Очевидцы сообщают, что несмотря на экстренный вызов медиков, тело пролежало на проезжей части несколько часов.Врачи на месте констатировали смерть неизвестного. По какой причине мужчина умер на улице – неизвестно.