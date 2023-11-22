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В Ростове на Буденновском обнаружили труп мужчины

В Ростове на Буденновском обнаружили труп мужчины
В Ростове на проспекте Буденновском обнаружили труп мужчины. Об этом сообщили местные жители в соцсетях 21 ноября.

Ростовчане прогуливались в центре города и заметили мужчину. Он лежал прямо на пешеходном переходе посреди оживленной дороги. Присмотревшись, пешеходы поняли, что незнакомец не дышит и вызвали «скорую».

Очевидцы сообщают, что несмотря на экстренный вызов медиков, тело пролежало на проезжей части несколько часов.

Врачи на месте констатировали смерть неизвестного. По какой причине мужчина умер на улице – неизвестно.
Фото: Rostov.ru
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