Мертвой нашли пропавшую в Ростове почти год назад пенсионерку



Пропавшую в Ростове почти год назад пожилую женщину нашли мертвой. Об этом стало известно 31 августа.



Как ранее сообщалось, дезориентированная и нуждающаяся в помощи Раиса Межина пропала 7 ноября 2018 года. Она вышла утром из своего дома в Ростове, больше ее никто не видел.



Поиски пенсионерки длились почти год. В конце августа стало известно, что она найдена мертвой. В обстоятельствах смерти пожилой женщины разбираются правоохранители.