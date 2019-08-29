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Мертвой нашли пропавшую в Ростове почти год назад пенсионерку

Мертвой нашли пропавшую в Ростове почти год назад пенсионерку
Пропавшую в Ростове почти год назад пожилую женщину нашли мертвой. Об этом стало известно 31 августа.

Как ранее сообщалось, дезориентированная и нуждающаяся в помощи Раиса Межина пропала 7 ноября 2018 года. Она вышла утром из своего дома в Ростове, больше ее никто не видел.

Поиски пенсионерки длились почти год. В конце августа стало известно, что она найдена мертвой. В обстоятельствах смерти пожилой женщины разбираются правоохранители.

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