В Ростове в Военведе водитель «Рено» сбил 31-летнюю женщину

Фото: соцсети.

В Ростове водитель легковушки сбил женщину на «зебре». ДТП случилось 20 июня около 15:30.Парень за рулем «Рено Логана» ехал по улице Таганрогской. В районе дома № 163 на проезжую часть вышла 31-летняя женщина. Она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.Водитель легковушки на полном ходу сбил пешехода. От удара женщину отбросило в сторону на несколько метров.По информации УГИБДД по Ростовской области, 31-летнюю пострадавшую доставили в больницу.