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В Ростове в Военведе водитель «Рено» сбил 31-летнюю женщину

В Ростове в Военведе водитель «Рено» сбил 31-летнюю женщину
В Ростове водитель легковушки сбил женщину на «зебре». ДТП случилось 20 июня около 15:30.

Парень за рулем «Рено Логана» ехал по улице Таганрогской. В районе дома № 163 на проезжую часть вышла 31-летняя женщина. Она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

Водитель легковушки на полном ходу сбил пешехода. От удара женщину отбросило в сторону на несколько метров.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 31-летнюю пострадавшую доставили в больницу.
Фото: соцсети.
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