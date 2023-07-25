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В Шахтах водитель на «Рено» сбил 74-летнюю женщину

В Шахтах водитель на «Рено» сбил 74-летнюю женщину
В городе Шахты Ростовской области водитель «Рено Логана» сбил пенсионерку. Авария случилась 25 июля около 10 часов.

Мужчина за рулем легковушки двигался по улице Ленинского Комсомола. Недалеко от дома № 1Р проезжую часть в неположенном месте решила проскочить старушка. Водитель не успел нажать на тормоз и на полном ходу протаранил пенсионерку. От сильного удара она пробила стекло легковушки и упала на землю. К счастью, бабушка осталась жива.

- Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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