В Шахтах водитель на «Рено» сбил 74-летнюю женщину

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В городе Шахты Ростовской области водитель «Рено Логана» сбил пенсионерку. Авария случилась 25 июля около 10 часов.Мужчина за рулем легковушки двигался по улице Ленинского Комсомола. Недалеко от дома № 1Р проезжую часть в неположенном месте решила проскочить старушка. Водитель не успел нажать на тормоз и на полном ходу протаранил пенсионерку. От сильного удара она пробила стекло легковушки и упала на землю. К счастью, бабушка осталась жива.- Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.