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В Каменске водитель легковушки сбил 59-летнюю женщину

В Каменске водитель легковушки сбил 59-летнюю женщину
В Каменске-Шахтинском 59-летняя женщина попала под колеса авто. Авария произошла 27 ноября около 17:00.

В тот вечер 29-летний водитель «ВАЗ-21150» двигался по улице Ворошилова. Недалеко от дома № 14 на проезжую часть вышла женщина. Она пыталась перебежать дорогу в неположенном месте, не заметив приближающуюся машину.

Парень ударил по тормозам и вывернул руль в сторону, но избежать ДТП не удалось. От удара пешехода отбросило в сторону на несколько метров.

— В результате ДТП 59-летнюю женщину с травмами доставили в медицинское учреждение, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: соцсети (подслушано в Каменске).
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