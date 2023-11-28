В Каменске водитель легковушки сбил 59-летнюю женщину

Фото: соцсети (подслушано в Каменске).

В Каменске-Шахтинском 59-летняя женщина попала под колеса авто. Авария произошла 27 ноября около 17:00.В тот вечер 29-летний водитель «ВАЗ-21150» двигался по улице Ворошилова. Недалеко от дома № 14 на проезжую часть вышла женщина. Она пыталась перебежать дорогу в неположенном месте, не заметив приближающуюся машину.Парень ударил по тормозам и вывернул руль в сторону, но избежать ДТП не удалось. От удара пешехода отбросило в сторону на несколько метров.— В результате ДТП 59-летнюю женщину с травмами доставили в медицинское учреждение, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области.