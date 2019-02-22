На одной из улиц Ростова нашли труп женщины



В Ростове-на-Дону в канаве обнаружили тело женщины. Труп заметили на улице Севастопольской 23 февраля.



Как сообщает DonDay.ru, бездыханную девушку нашли прохожие. Она была одета в тёмные штаны, красный свитер и пуховик. Поняв, что она не подаёт признаков жизни, очевидцы вызвали полицию и скорую помощь. Медики, прибыв на место, констатировали смерть женщины. На её теле не было обнаружено следов насильственной смерти.



- Причину кончины установят специалисты во время проверки, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.



Личность умершей сейчас неизвестна. По факту обнаружения трупа проводится проверка.