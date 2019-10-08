По факту убийства женщины на Нансена в Ростове возбудили дело



Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в Ростове. Сейчас ведётся розыск подозреваемых.



Случай произошёл утром 10 октября. Прохожие обнаружили труп 40-летней женщины на улице Нансена. Очевидцы сообщили, что он лежал на ступеньках одного из офисов в районе стадиона «Труд». На теле были найдены ножевые ранения.



- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в СУ СК России по Ростовской области.



Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Следователи ведут розыск предполагаемых убийц.