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По факту убийства женщины на Нансена в Ростове возбудили дело

По факту убийства женщины на Нансена в Ростове возбудили дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в Ростове. Сейчас ведётся розыск подозреваемых.

Случай произошёл утром 10 октября. Прохожие обнаружили труп 40-летней женщины на улице Нансена. Очевидцы сообщили, что он лежал на ступеньках одного из офисов в районе стадиона «Труд». На теле были найдены ножевые ранения.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Следователи ведут розыск предполагаемых убийц.

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