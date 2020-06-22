В Ростове на Стачки мотоциклист сбил пешехода

Жительница Ростова попала под колёса мотоцикла. Дорожно-транспортное происшествие случилось на проспекте Стачки 23 июня около 20:30.Женщина переходила дорогу на участке между улицами Зорге и Малиновского. Она шла в неположенном месте, хотя пешеходный переход находился недалеко. В этот момент по проспекту ехал 26-летний парень на мотоцикле «Хонда». По предварительным данным, у него не было прав. Он сбил пешехода.По данному факту проводится проверка.