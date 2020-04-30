Водитель внедорожника сбил женщину в Новочеркасске

Женщина попала под колёса внедорожника в Ростовской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Новочеркасске на улице Трамвайной 7 мая около 10:30.Предварительно, 48-летняя женщина переходила дорогу по диагонали. По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, она шла не по «зебре». В этот момент по проезжей части ехал 43-летний мужчина на «Лэнд Ровере», который сбил пешехода. Пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу.