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Водитель внедорожника сбил женщину в Новочеркасске

Водитель внедорожника сбил женщину в Новочеркасске
Женщина попала под колёса внедорожника в Ростовской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Новочеркасске на улице Трамвайной 7 мая около 10:30.

Предварительно, 48-летняя женщина переходила дорогу по диагонали. По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, она шла не по «зебре». В этот момент по проезжей части ехал 43-летний мужчина на «Лэнд Ровере», который сбил пешехода. Пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу.

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