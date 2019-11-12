Водитель иномарки сбил женщину в Ростове-на-Дону



В Ростове-на-Дону женщина попала под колёса автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие случилось 14 ноября около 9:30 на проспекте Шолохова.



Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 54-летняя женщина стала переходить дорогу по «зебре» в районе дома № 9. В этот момент по проезжей части двигался 50-летний мужчина за рулём «Киа Рио». Он сбил пешехода. Потерпевшая получила травмы, бригада скорой помощи доставила её в больницу. По факту ДТП проводится проверка.