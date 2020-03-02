В Ростове на проспекте Стачки образовалась пробка из-за ДТП с автобусами



ДТП с участием общественного транспорта произошло в Ростове-на-Дону. На проспекте Стачки по направлению к Центральному рынку столкнулись автобусы № 26 и № 34. Авария случилась 4 марта около 8:30 на остановке «Площадь Дружинников».



Транспортные средства одновременно пытались подъехать к обочине, чтобы подобрать людей, и не поделили место. В результате они «притёрлись», и у автобуса № 26 оторвало заднюю панель. Обе маршрутки были до отказа набиты пассажирами, им пришлось выйти на остановке и втискиваться в другой транспорт. Ни один человек не пострадал.



ДТП спровоцировало пробку. На проспекте Стачки автомобили стоят от 1-й Луговой до Интернациональной. На участке между улицами Кулагина и Литвинова скорость движения не превышает нескольких километров в час.

