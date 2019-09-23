Проспект Стачки в Ростове встал в пробку из-за ДТП с участием автобуса № 34



ДТП с участием общественного автобуса произошло на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону. Авария случилась на остановке «Площадь Дружинников» 26 сентября около 9:30.



Водитель ехал за рулём арендованного авто в сторону в центра города и врезался в заднюю часть автобуса № 34. Капот легковушки оказался сильно смят. Транспортные средства перегородили проезд в одном ряду, и другие автобусы не могут подобраться к остановке. В районе места ДТП сразу образовался затор в обе стороны. Автомобили стоят в пробке от улицы Кулагина до Интернациональной. Скорость движения не превышает десяти километров в час.



В результате аварии пострадавших нет.

