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Проспект Стачки в Ростове встал в пробку из-за ДТП с участием автобуса № 34

Проспект Стачки в Ростове встал в пробку из-за ДТП с участием автобуса № 34
ДТП с участием общественного автобуса произошло на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону. Авария случилась на остановке «Площадь Дружинников» 26 сентября около 9:30.

Водитель ехал за рулём арендованного авто в сторону в центра города и врезался в заднюю часть автобуса № 34. Капот легковушки оказался сильно смят. Транспортные средства перегородили проезд в одном ряду, и другие автобусы не могут подобраться к остановке. В районе места ДТП сразу образовался затор в обе стороны. Автомобили стоят в пробке от улицы Кулагина до Интернациональной. Скорость движения не превышает десяти километров в час.

В результате аварии пострадавших нет.

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