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В Ростове на Орбитальной 12-летнюю школьницу сбил автобус

В Ростове на Орбитальной 12-летнюю школьницу сбил автобус
В Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и школьницы.

Инцидент случился утром 7 мая на улице Орбитальной. По предварительным данным, девочка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда автобус маршрута «Институт Сервиса — Рынок» приближался к переходу справа. Водитель не успел вовремя затормозить и сбил ребёнка возле дома №74.

Как уточнили в региональной госавтоинпекции, в результате ДТП школьница получила травмы и была госпитализирована.
Фото: УГИБДД РО
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