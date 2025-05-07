В Ростове на Орбитальной 12-летнюю школьницу сбил автобус

Фото: УГИБДД РО

В Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и школьницы.Инцидент случился утром 7 мая на улице Орбитальной. По предварительным данным, девочка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда автобус маршрута «Институт Сервиса — Рынок» приближался к переходу справа. Водитель не успел вовремя затормозить и сбил ребёнка возле дома №74.Как уточнили в региональной госавтоинпекции, в результате ДТП школьница получила травмы и была госпитализирована.