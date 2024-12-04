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Автомобилист сбил 10-летнюю девочку в Ростовской области

Автомобилист сбил 10-летнюю девочку в Ростовской области
В Ростовской области автомобилист сбил девочку. ДТП случилось 3 ноября в Аксайском районе.

Около 17:00 по трассе Аксай — Большой Лог ехал 64-летний мужчина на «Ниссане Икс-Трейл». По предварительным данным, в это время дорогу переходила девочка. Она шла не по пешеходному переходу, но в зоне его видимости. Водитель не успел затормозить и сбил школьницу.

По данным Госавтоинспекции Ростовской области, 10-летняя девочка получила травмы. Ее доставили в больницу.
Фото: Госавтоинспекция РО
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