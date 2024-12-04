Автомобилист сбил 10-летнюю девочку в Ростовской области

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области автомобилист сбил девочку. ДТП случилось 3 ноября в Аксайском районе.Около 17:00 по трассе Аксай — Большой Лог ехал 64-летний мужчина на «Ниссане Икс-Трейл». По предварительным данным, в это время дорогу переходила девочка. Она шла не по пешеходному переходу, но в зоне его видимости. Водитель не успел затормозить и сбил школьницу.По данным Госавтоинспекции Ростовской области, 10-летняя девочка получила травмы. Ее доставили в больницу.