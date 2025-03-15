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На Северном в Ростове внедорожник сбил 11-летнюю школьницу

На Северном в Ростове внедорожник сбил 11-летнюю школьницу
В Ростове-на-Дону в микрорайоне Северном 15 марта произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 11-летняя девочка. Инцидент случился на улице Зрелищной, где внедорожник совершил наезд на ребенка.

По предварительной информации, девочка пересекала дорогу в неустановленном для этого месте, вблизи дома № 28. Водитель автомобиля «Ниссан Патфайдер» не смог своевременно затормозить и допустил столкновение с пешеходом.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, девочка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.
Фото: DonDay
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