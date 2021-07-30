В Ростове на Нариманова иномарка после ДТП упала на бок
В Ростове иномарка после аварии завалилась на бок. ДТП случилось днем 3 августа. Фотографии случившегося опубликовали в соцсетях очевидцы.
По их словам, мужчина за рулем машины «Хендай» ехал по улице Нариманова. В какой-то момент он решил развернуться в запрещенном месте. Только он повернул на встречную полосу, как в него въехала иномарка. Водители не смогли избежать столкновения. От удара «Хендай» отбросило в сторону, и автомобиль упал на бок.
К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Водитель упавшей машины выбрался из неё через багажник, сообщил DonDay.ru.