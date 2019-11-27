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В Ростове на Стачки произошло массовое ДТП с участием автобуса

В Ростове на Стачки произошло массовое ДТП с участием автобуса
На проспекте Стачки в Ростове произошло массовое ДТП. Авария случилась при въезде на мост утром 29 ноября.

По предварительным данным, столкнулись «Мерседес», КамАЗ и автобус № 71, следовавший по маршруту «Центральный рынок – мкр. Левенцовский». В результате происшествия никто не пострадал. Транспортные средства получили незначительные механические повреждения.

Из-за ДТП на проспекте образовалась пробка. В настоящее время затор в направлении центра города начинается от улицы Кулагина.

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