В Ростове на Стачки произошло массовое ДТП с участием автобуса
На проспекте Стачки в Ростове произошло массовое ДТП. Авария случилась при въезде на мост утром 29 ноября.
По предварительным данным, столкнулись «Мерседес», КамАЗ и автобус № 71, следовавший по маршруту «Центральный рынок – мкр. Левенцовский». В результате происшествия никто не пострадал. Транспортные средства получили незначительные механические повреждения.
Из-за ДТП на проспекте образовалась пробка. В настоящее время затор в направлении центра города начинается от улицы Кулагина.