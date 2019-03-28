Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Западном в Ростове произошло массовое ДТП с участием маршрутки

На Западном в Ростове произошло массовое ДТП с участием маршрутки
В Ростове на Западном произошло массовое ДТП. На проспекте Стачки столкнулись четыре транспортных средства.

Авария случилась 3 апреля около 13 часов в районе дома № 13. Столкнулись две «Тойоты», «Хендай Акцент» и микроавтобус «Хендай Каунти», следовавший по маршруту № 42. В момент происшествия пассажиров в общественном транспорте не было.

В УГИБДД Ростовской области сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.