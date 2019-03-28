На Западном в Ростове произошло массовое ДТП с участием маршрутки



В Ростове на Западном произошло массовое ДТП. На проспекте Стачки столкнулись четыре транспортных средства.



Авария случилась 3 апреля около 13 часов в районе дома № 13. Столкнулись две «Тойоты», «Хендай Акцент» и микроавтобус «Хендай Каунти», следовавший по маршруту № 42. В момент происшествия пассажиров в общественном транспорте не было.



В УГИБДД Ростовской области сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал. Все обстоятельства аварии устанавливаются.