В Ростове-на-Дону подозреваемому в убийстве студента из Эквадора предъявили обвинение
Убитый Йугси Таос Стивен Фернандо и подозреваемый Гранадос Авила Андрей Стивен
В Ростове-на-Дону предъявили обвинение парню из Колумбии, подозреваемому в убийстве студента из Эквадора. Сейчас дело Гранадоса Авила Андрея Стивена готовятся передать в суд.
Громкое происшествие случилось 30 ноября на территории студенческого городка ЮФУ на улице Зорге. Андрей повздорил с 19-летним колумбийцем Йугси Таосом Стивеном Фернандо, в результате чего парни устроили массовую драку. В ходе конфликта колумбиец прижал Стивена к стене и, достав нож, ударил им оппонента в грудь. После этого подозреваемый убежал в свою комнату, помыл орудие убийства и спрятал в ящике. Пострадавшего тем временем в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Вскоре он скончался в медицинском учреждении. За его телом приехали родственники, которые похоронили молодого человека на родине.
В отношении Гранадоса Авила Андрея Стивена возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Он провёл несколько месяцев в СИЗО. Недавно следствие по данном делу завершилось.
- Подозреваемому предъявлено обвинение, дело готовится для передачи в суд, - отметил помощник прокурора Советского района Ростова-на-Дону Денис Корсун.