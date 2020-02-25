Подозреваемому в убийстве студента ЮФУ из Эквадора продлили меру пресечения



Погибший Стивен Я. и подозреваемый Гранадос Авила Андрей Стивен



В Ростове меру пресечения продлили парню, подозреваемому в убийстве студента из Эквадора. Колумбиец Гранадос Авила Андрей Стивен останется в СИЗО ещё на один месяц. Заседание состоялось 26 февраля в Советском районном суде города.



Расследование уголовного дела по статье «Убийство» ещё не закончено, и подозреваемый останется в изоляторе минимум до 1 апреля.



Напомним, трагедия разыгралась 30 ноября 2019 года в студенческом городке ЮФУ на улице Зорге. В результате конфликта студент из Колумбии нанёс парню из Эквадора ножевое ранение. Молодой человек умер в больнице. В отношении Гранадоса Авила Андрея Стивена возбудили уголовное дело.



Тело погибшего Стивена Я. забрали родственники. Его похоронили в родной стране.