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Подозреваемому в убийстве студента ЮФУ из Эквадора продлили меру пресечения

Подозреваемому в убийстве студента ЮФУ из Эквадора продлили меру пресечения
Погибший Стивен Я. и подозреваемый Гранадос Авила Андрей Стивен

В Ростове меру пресечения продлили парню, подозреваемому в убийстве студента из Эквадора. Колумбиец Гранадос Авила Андрей Стивен останется в СИЗО ещё на один месяц. Заседание состоялось 26 февраля в Советском районном суде города.

Расследование уголовного дела по статье «Убийство» ещё не закончено, и подозреваемый останется в изоляторе минимум до 1 апреля.

Напомним, трагедия разыгралась 30 ноября 2019 года в студенческом городке ЮФУ на улице Зорге. В результате конфликта студент из Колумбии нанёс парню из Эквадора ножевое ранение. Молодой человек умер в больнице. В отношении Гранадоса Авила Андрея Стивена возбудили уголовное дело.

Тело погибшего Стивена Я. забрали родственники. Его похоронили в родной стране.

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