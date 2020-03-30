В Ростове-на-Дону завершено расследование убийства студента из Эквадора



В Ростове-на-Дону завершили расследование уголовного дела об убийстве студента из Эквадора. Колумбийцу Гранадосу Авила Андрею Стивену готовятся предъявить обвинение. Сейчас он находится в следственном изоляторе.



Иностранца подозревают в убийстве. Происшествие, жертвой которого стал 20-летний эквадорец Стивен Я., случилось 30 ноября 2019 года на территории студгородка ЮФУ на улице Зорге. На улице между двумя компаниями произошла драка, в ходе которой Гранадос Авила Андрей нанёс Стивену Я. ножевое ранение. Молодой человек скончался в больнице от полученной травмы.



Тело парня родственники забрали на родину. Подозреваемого в убийстве заключили под стражу. В отношении него возбудили дело по статье «Убийство». Он несколько месяцев находится в СИЗО.



- Уголовное дело находится на проверке прокуратуры, - сообщил помощник прокурора Советского района Ростова-на-Дону Денис Корсун. - После утверждения обвинительного заключения материалы направят в суд.