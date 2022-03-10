В Ростове эвакуатор протаранил припаркованный грузовик

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону 49-летний мужчина за рулем эвакуатора протаранил припаркованный КамАЗ. В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что авария произошла днем 11 марта на Ворошиловском мосту.Водитель эвакуатора в пути не смог справиться с управлением. Транспортное средство отбросило в припаркованный КамАЗ с вышкой.В результате случившегося никто не пострадал. Оба водителя отделались легким испугом. Им повезло, они едва не вылетели с моста в реку.